DeepSeek оказался недоступен у части россиян без VPN

Пользователи из России начали жаловаться на проблемы с доступом к чату DeepSeek. У части людей не открывается веб-версия сервиса и возникают сложности с работой мобильного приложения.

При подключении через иностранные IP-адреса, доступ у некоторых пользователей восстанавливается. Из-за этого в сети появились предположения о возможном ограничении доступа из России, однако подтверждений со стороны DeepSeek или российских ведомств пока нет.

The GEEK проверил статус сервиса. На официальной странице DeepSeek сейчас указано, что основные системы работают штатно. При этом сторонние мониторинги фиксировали проблемы с доступом 24 мая, включая сбои в работе веб-версии и API.

По данным сервисов отслеживания доступности, пользователи жаловались на ошибки входа, долгие ответы и недоступность сайта. Это больше похоже на временный технический сбой или нестабильность инфраструктуры, чем на официальное региональное ограничение.

DeepSeek остаётся одним из немногих крупных ИИ-сервисов, который ранее был доступен пользователям из России без специальных ограничений. На момент публикации нет данных, что компания изменила политику доступа для российского региона.