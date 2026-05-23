iOS 26.5.1 выйдет для iPhone в ближайшие дни

Apple тестирует iOS 26.5.1 для iPhone. Обновление, вероятно, будет небольшим и исправит ошибки или уязвимости безопасности.
Редакция The GEEK сегодня в 16:00
Apple готовит обновление iOS 26.5.1 для iPhone. На тестирование новой версии обратили внимание в MacRumors по данным логов посетителей сайта.

Такие записи ранее не раз указывали на скорый выход новых версий iOS. Ожидается, что iOS 26.5.1 станет небольшим техническим обновлением без крупных функций.

Главная задача версии — исправление ошибок и возможных уязвимостей безопасности. По данным MacRumors, релиз может состояться до конца следующей недели.

Параллельно Apple усилила тестирование iOS 26.6. Первая бета-версия этого обновления может выйти в июне.

При этом основное внимание компании уже смещается к iOS 27. Новую версию операционной системы должны представить 8 июня на презентации WWDC 2026.

