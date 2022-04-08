Илон Маск планирует выпустить футуристичное такси Tesla

Илон Маск рассказал о своих планах создать футуристичное «специализированное» беспилотное такси. Он сделал это заявление, когда открывал новый завод Tesla в Техасе.

Речь шла о новом электромобиле, который присоединится к линейке Tesla и будет предназначен строго для службы такси. Сроки появления и концепты такси от Илона Маска не известны. Возможно, к реализации этих планов приступят нескоро.

На том же мероприятии Маск сообщил, что со следующего года Tesla запускает производство внедорожника Cybertruck и человекоподобного робота Optimus.

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