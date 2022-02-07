Электромобили Tesla стали чаще тормозить

Похоже, у электромобилей Tesla новые проблемы. За последние три месяца в Национальном управлении безопасности дорожного движения США (NHTSA) поступило более сотни жалоб на «фантомное торможение». И это известная проблема, которая до сих пор не решена.

Отметим, что производитель отозвал версию своего программного обеспечения для автопилота в октябре, но после этого число жалоб только увеличилось. На данный момент официального ответа нет.

Предполагается, что причина кроется в отсутствии радаров — вместо них используются камеры, дополненные ультразвуковыми датчиками. Однако после того, как с мая 2021 года компания прекратила ставить радары на Tesla Model Y и Model 3, произведенные в Северной Америке, система могла начать работать хаотично.

Сама система экстренного торможения, похоже, реагирует даже на встречные машины, что может создать аварийную ситуацию на дороге.

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