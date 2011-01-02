Tesla скоро выпустит обновленный Model 3

Все поклонники электромобилей были заинтригованы слухами о «переиздании» самого популярного автомобиля от Tesla – модели Tesla Model 3. И речь не идет о каких-то небольших изменениях. Они будут, но куда глобальнее. И наконец-то мы можем говорить о них с уверенностью, так как часть из них была раскрыта через проверенные источники.

Да, получить изображения не удалось, ведь инсайдер на пожелал раскрывать свои источники, но верить ему можно на слово. Так вот, эти изображения и дают нам понять, насколько сильно изменится Tesla Model 3. Первое, на что он обращает внимание – так это дизайн, который получил элементы «удаленного хромирования» как у Model Y. Фронтальный багажник был немного переработан и усилен. Изменения коснулись и внутреннего интерьера: новая обивка плюс чуть более темная цветовая гамма.

На изображениях видно, что Tesla Model 3 получит другую центральную консоль с матовым покрытием, разделенную на две части. Теперь здесь не увидишь откидную крышку. Вместо нее используется раздвижная, схожая с той, что используется в Model S/X. Среди нюансов отметим перемещение держателей для стаканов немного выше и отсутствие хромированной кромки.

Зарядное устройство для смартфона теперь без откидной части и в искусственной коже. Претерпели изменения и окна. Теперь используется двойной стеклопакет, что значительно улучшает звукоизоляцию и защищает от внешних погодных условий. О точных сроках запуска информации нет, но если верить источнику, то сборка электромобилей уже стартовала во Фримонте.