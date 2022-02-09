Tesla отозвала более 26 тысяч электромобилей

В США компания Tesla отозвала 26 681 электромобиля. Ситуация распространяется на некоторые модели 3, S, X 2021-2022 годов выпуска и модели Y 2020-2022 годов выпуска.

Виной тому программная ошибка, из-за которой может быть снижена эффективность размораживания ветрового стекла. Об этом официально уведомила Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA).

Сообщается, что из-за ошибок с обогревом лобового стекла, может произойти случайное открытие клапана теплового насоса. И как следствие, захват хладагента внутри испарителя. Чтобы исправить неполадки Tesla необходимо обновить ПО более 26 тысяч электромобилей по беспроводному подключению.

Производитель заявил, что на данный момент о травмах или авариях, связанных с последним отзывом, не поступало. Но NHTSA считает, что в определенных условиях, сниженная видимость лобового стекла может увеличить риски столкновения.

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