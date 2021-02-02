Tesla начала отзывать старые автомобили Model S и X

Компания Илона Маска Tesla начала отзывать автомобили Model S и X, которые имеют проблемы с сенсорным дисплеем. Ещё в январе 2021 года, управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) просило отозвать подобные электромобили.

Ранее владельцы автомобилей Tesla жаловались на восприятие сенсорного дисплея, а именно его “баги”. Компьютер жил своей жизнью. Он мог попросить перезагрузить его, зависнуть или вообще выйти из строя. Основная беда пришлась на модуль флеш-памяти eMMC. Компания знала проблему и с 2018 года начала устанавливать новый модуль управления, а владельцы более поздних моделей меняли их в сервисном центре за собственный счет.

Через центральный дисплей в Tesle происходит управление многими серьёзными функциями, поэтому агентство NHTSA посчитало проблемой довольно опасной для вождения на дороге. Сам производитель подтвердил, что из-за ошибки все подобные компьютеры в автомобилях выйдут из строя.

Tesla пообещала бесплатно заменять модуль eMMC на новый с объемом 64 ГБ, но, а владельцам, которым пришлось потратиться на ремонт из собственного кармана, возместят все расходы.