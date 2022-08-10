Бывший кандидат в президенты США призвал запретить автопилот в Tesla

Бывший кандидат в президенты США и защитник прав потребителей Ральф Надэр призвал запретить автопилот в автомобилях Tesla.

Он заявил, что его внедрение «стало одним из самых опасных и безответственных действий автомобильной компании за последние десятилетия», а Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) должна обязать Tesla удалить функцию Full Self-Driving из каждого своего электрокара.

Напомним, что NHTSA ведёт расследование 16 аварий, в которых Tesla с включенным автопилотом врезались в неподвижные автомобили экстренных служб. Это привело к 15 травмам и одному смертельному случаю.

Незадолго до обращения Надэра специалисты из The Dawn Project опубликовали ролик с тестом автопилота. Машина отказывалась тормозить перед препятствием и три раза подряд сбила манекен ребенка на скорости 40 км/ч. Однако нельзя исключать, что это видео может оказаться постановочным.

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