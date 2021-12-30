Tesla Bot-ы получат уникальную личность

В недавнем интервью для СМИ глава Tesla Илон Маск сделал весьма интересное заиление. Во-первых, он подтвердил, что компания планирует создать работоспособный прототип человекоподобного робота к концу 2022 года. А, во-вторых, он отметил, что роботы со временем будут получать уникальные личностные черты, чтобы стать хорошими компаньонами для владельцев.

Отметим, что ранее говорилось о создании роботов для рутинных и скучных операций — уборка, переноска покупок и так далее.

Со временем он может обрести уникальную личность. Нельзя сказать, что все роботы будут одинаковыми. Личность каждого будет развиваться для лучшей адаптации к владельцу, если так можно выразиться. Илон Маск

Он также отметил, что такие роботы помогут людям бороться с одиночеством. А ещё глава компании сравнил будущих роботов Tesla с роботами C3PO и R2D2 из «Звёздных войн».