Tesla, берегись! Электрокар Xiaomi MS11 сфотографирован на дорогах Китая

Xiaomi во всю тестирует свой первый электромобиль MS11. Сегодня в Сети были опубликованы новые фотографии транспортного средства, которое двигалось по дорогам общего пользования.

К сожалению, дизайн автомобиля скрыт под камуфляжным чехлом, но по силуэту видно, что кузов с покатой крышей получил четырехдверное исполнение типа лифтбэк. Ожидается, что Xiaomi MS11 получит продвинутую систему автоматического управления и запас хода до 800 км.

Напомним, ранее гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь, провёл прямую трансляцию, на которой сообщил, что первый электромобиль компании будет стоить в районе 15-45 тысяч долларов. То есть автомобиль попадёт в категорию бюджетных или средне бюджетных транспортных средств.

Презентация ожидается до конца этого года, а массовое производство в первой половине 2024 года.