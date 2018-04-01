Телевизор Xiaomi Mi TV 4S значительно подешевел

Xiaomi стремительно скидывает ценники на свои телевизоры. Теперь очередь дошла до Mi TV 4S. Его изначальная стоимость составляла $1150.

Теперь Mi TV 4S в Китае стоит вдвое дешевле — $575. Речь идет о 75-дюймовом телевизоре. У него металлический корпус из алюминия и фирменный голосовой помощник. Также есть поддержка 4К, четырехъядерный CPU, 2 Гб оперативной и 8 ГБ встроенной флэш-памяти, адаптер Wi-Fi и Bluetooth.

Вся прошлогодняя линейка телевизоров Xiaomi значительно подешевела. Так как производитель осенью 2019 выпустил новые устройства Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.