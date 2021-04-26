Telegram ввёл возможность совершать платежи в чатах

В Telegram появилась возможность принимать платежи в любом чате, заранее объявлять о предстоящих голосовых чатах, видеть больше информации об участниках голосового чата и многое другое. Кроме этого, запущены сразу две новые браузерные версии Telegram.

Платёжные боты существуют в Telegram с 2017 года. С их помощью можно безопасно оплачивать товары и услуги вроде доставки пиццы, не покидая приложения. <…> С сегодняшнего дня продавцы могут принимать платежи кредитными картами с помощью 8 встроенных платёжных систем в любом чате, включая группы и каналы. Для оплаты можно использовать любое приложение – в том числе Telegram для компьютеров. Покупатель также может оставить чаевые, чтобы поддержать любимого автора, кафе или магазин. говорится в пресс-релизе Telegram

Платформа для платежей открытая и бесплатная – Telegram не берёт комиссии и не хранит платежную информацию. Реквизиты отправляются напрямую платежной системе, а адрес для доставки — продавцу, чтобы он мог отправить товар.

Обновление мессенджера добавляет возможность создавать отложенные голосовые чаты. Также появилась улучшенная перемотка видео, более простое приложение изображений в чате и загружать новые версии Telegram для Android напрямую через официальный сайт.