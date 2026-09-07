Представлен Xiaomi Pad 9 Pro Max — флагманский планшет с большим дисплеем и мощной аудиосистемой
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Представлен Xiaomi Pad 9 Pro Max — флагманский планшет с большим дисплеем и мощной аудиосистемой

Устройство в бенчмарке AnTuTu набирает рекордные 5,6 млн баллов.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:22
Представлен Xiaomi Pad 9 Pro Max — флагманский планшет с большим дисплеем и мощной аудиосистемой

Сегодня в Китае был представлен широкоформатный складной смартфон Xiaomi 18 Fold, а вместе с ним дебютировал флагманский планшет Xiaomi Pad 9 Pro Max. Особенностью новинки стал огромный высокоскоростной дисплей с поддержкой стилуса, аудиосистема с восемью динамиками и шесть микрофонов. Кроме этого, устройство получило новейший флагманский чип XRing O3, что по словам компании, позволило устройству в бенчмарке AnTuTu набрать рекордные 5,6 млн баллов. И всё это в тонком корпусе толщиною всего 5,67 мм.

Гаджет получил 13,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3408х2272 точек и частотой обновления 144 Гц, максимальная яркость достигает до 1000 нит, а соотношение сторон составляет 3:2.

За вычислительные возможности отвечает фирменная однокристальная система Xiaomi Xring O3 (3 нм), которая работает в паре с новейшей высокоскоростной оперативной памятью LPDDR6 с пропускной способностью 113,8 ГБ/с и быстрым хранилищем типа UFS 4.1. Что примечательно, модель с восемью гигабайтами ОЗУ получила тип памяти LPDDR5X, а вариант с 12 ГБ оснащён чипом LPDDR5T, и только в старшей конфигурации распаяна «банка» на 16 ГБ LPDDR6.

Основная камера получила датчик на 50-мегапикселей с поддержкой записи видео 2160p@60fps, а фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп с поддержкой записи видео 1080p@30fps.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 12000 мАч. Заявлена поддержка сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт через порт USB-C и 45 Вт через контактную площадку, которая размещена на «спинке» девайса, есть и реверсивная на 27 Вт.

Из прочего, планшет получил Wi-Fi 6, Bluetooth 6, восемь стереодинамиков, 6 микрофонов, сканер отпечатка пальца в кнопке включения и порт USB-C версии 3.2 Gen 2 с опцией «DP-IN» для использования устройства как внешний монитор. Из коробки гаджет будет работать на операционной системе Android с оболочкой HyperOS 4.0. Габариты составляют 296,2 х 203,08 х 5,67 мм при массе 645 г.

В Китае Xiaomi Pad 9 Pro Max поступит в продажу по следующим ценам:

  • (8/256 ГБ) — 4799 юаней (61 920 ₽)
  • (12/256 ГБ) — 5299 юаней (68 372 ₽)
  • (12/512 ГБ) — 6099 юаней (78 694 ₽)
  • (16/256 ГБ) — 5799 юаней (74 823 ₽)
  • (16/512 ГБ) — 6599 юаней (85 145 ₽)
  • (16/512 ГБ) — 6899 юаней (89 016 ₽) с матовым дисплеем
  • (16/1024 ГБ) — 7899 юаней (101 919 ₽) с матовым дисплеем

Когда планшет появится на глобальном рынке, пока неизвестно.

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