Tele2 подал заявку на регистрацию товарного знака t2

Российский мобильный оператор Tele2 (ООО «Т2 Мобайл») подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака t2. Об этом пишет Rusbase со ссылкой на копию заявки.

Новый товарный знак представлен в двух цветах — черном и розовом. Слоган остался без изменений: «Другие правила». Грядущий ребрендинг связан с тем, что шведская компания Tele2 AB рассказала о намерениях не продлевать лицензию на российский бренд Tele2.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщало, что «Ростелеком» готовит ребрендинг Tele2. Например, Tele2 зарегистрировал более 20 доменов, обыгрывающих названия Т2, T-plus, t2you. Если смена бренда пройдет удачно, то оператор сможет привлечь новую аудиторию, считают аналитики.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!