Осознанное потребление: Tele2 поднял цены на безлимитный тариф почти в два раза

Российский мобильный оператор связи Tele2 поднял стоимость безлимитных тарифных планов. Соответствующее уведомление оператор начала рассылать своим абонентам посредством SMS. Так с 5 июля безлимитный тариф подорожает почти в два раза — 750 рублей вместо прежних 450.

Оператор предложил абонентам перейти на другой тарифный план с более подходящими условиями или сохранить текущий по прежней цене, заплатив абонентскую плату сразу за полгода.

Представители Tele2 заявили, что предлагают абонентам пересмотреть подход к потреблению безлимитов и «использовать услуги более осознанно на пакетных тарифах, которые дают больше возможностей».

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