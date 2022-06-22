Tele2 передумал повышать цены на безлимитные тарифы

Российский оператор мобильной связи Tele2 передумал повышать стоимость безлимитных тарифов – вчера его обещали проверить ФАС и Минцифры.

Компания сообщила Минцифры, что стоимость повышения составит не больше, чем на 50 рублей.

До этого Tele2 начал предупреждать своих абонентов об изменении в стоимости с 450 до 750 рублей. В компании объяснили, что так они хотят предложить пользователям «пересмотреть подход к потреблению безлимитов».

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