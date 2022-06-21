Tele2 проверят на обоснованность повышения стоимости безлимитных тарифов

Минцифры РФ и ФАС проведут проверку оператора мобильной связи Tele2 на обоснованность резкого повышения цен на безлимитные тарифные планы. Если уровень изменения тарифов не будет соответствовать росту индекса потребительских цен, Tele2 может грозить антимонопольное расследование. Сообщается в Телеграм-канале Минцифры.

Сегодня абоненты Tele2 начали получать СМС с уведомлением о повышении цен на безлимитные тарифные планы. Они подорожали практически в два раза.

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