Российские операторы отказываются от тарифов с безлимитным интернетом

Операторы мобильной связи МТС, Yota и Tele2 отказались от тарифных планов с безлимитным интернет-трафиком, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Оператор Tele2 ещё с 1 марта ограничил интернет-трафик в тарифе «Премиум» до 60 ГБ;

В Yota с 24 марта невозможно изменить безлимитный интернет-трафик в конструкторе тарифа;

Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн»), убрала безлимитные тарифы для корпоративных клиентов;

МТС исключил безлимитные планы для новых подключений.

По заявлению всех операторов, действующих абонентов с безлимитными тарифными планами изменения не затронут.

Конструктор тарифного плана в Yota. Максимальный трафик 50 ГБ.

На днях Минцифры рекомендовали операторам отказаться от предоставления тарифом с безлимитным интернетом. Такая мера обеспечит равномерную нагрузку на сервере и сетевое оборудование.

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