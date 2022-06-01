ФАС и операторы запустили единую систему блокировки спам-номеров

В России заработала единая система блокировки спам-звонков и SMS. Она была запущена по инициативе ФАС в сотрудничестве с операторами мобильной связи.

На официальных сайтах ФАС, «МегаФона», Tele2 и МТС появились специальные формы, через которые абоненты могут подавать жалобу на поступившее рекламное сообщение или звонок. Также потребуется указать ФИО, номер телефона получателя и отправителя, а также содержание спам-контакта.

Информация поступит в единую базу, и в течение 72 часов все операторы заблокируют номер. При этом отмечается, что риск заблокировать по ошибке минимален. Операторы будут проверять количество жалоб на номер и его содержание. Владелец блокируемого номера получит уведомление.

Другой оператор в лице «Билайна» поддержал идею и пообещал подключиться к системе чуть позднее.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!