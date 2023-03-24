TCL разработала экран для смартфона с рамками 1 мм

Как сообщает инсайдер Ice Universe, китайские компании в ближайшее время начнут массовое производство экранов для смартфонов с тонкими рамками всего в 1 мм. Судя по всему, в создании таких панелей участвовала компания TCL.

Инсайдер отмечает, что это касается всех четырёх рамок экрана. При этом предполагается, что у iPhone 15 Pro, который еще не вышел, рамки дисплея будут толщиной 1,55 мм. Это означает, что будущие китайские смартфоны превзойдут новый аппарат Apple по этому параметру.

Кроме того, пост на Weibo подразумевает, что Xiaomi 14 будет первым устройством с таким экраном.