TCL выпустила 98-дюймовый телевизор Q10G с частотой обновления 120 Гц за $3000

Китайская компания TCL представила для местного рынка огромный телевизор под названием Q10G Mini LED TV. Новинка получила экран с диагональю 98 дюймов, разрешением 4К и частотой обновления 120 Гц.

Телевизор работает на платформе четырехъядерного процессора M1 (чипсет не от Apple) в паре с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти для хранения данных.

За звук отвечает японская система Onkyo с динамиками общей мощностью 50 Вт. Более того, есть поддержка технологии Dolby Vision. На задней стороне корпуса есть три порта HDMI 2.1 и два USB.

Телевизор TCL Q10G Mini LED TV доступен по предзаказу в Китае по цене 21 999 юаней (~180 тысяч рублей).

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