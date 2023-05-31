TCL представил в России два новых смартфона – TCL 40 SE и TCL 403

Старшая модель TCL 40 SE получила экран диагональю 6,75” с частотой обновления 90 Гц, фирменной технологией улучшения изображения TCL NXTVISION, стереодинамики, тройную камеру и аккумулятор на 5010 мАч.

Основная камера состоит из трёх модулей: основной 50-мегапиксельный сенсор, 2 мп для создания портретов и 2 сенсора и 2 мп для макрофото. В качестве процессора используется MTK Helio G37. Он работает в связке с оперативной памятью ёмкостью 4/6 ГБ.

В TCL 40 SE можно использовать две нано-SIM-карты одновременно, а также вставить карту памяти microSD объемом до 512 ГБ. У данной модели имеются все основные стандарты связи: 4G/3G/2G, поддержка двухдиапазонного Wi-Fi на частотах 2,4 и 5 ГГц, Bluetooth 5.1 и NFC. Встроенный аккумулятор емкостью 5010 мА·ч обеспечивает длительное время работы, и его можно быстро зарядить при помощи 18-ваттной зарядки через разъем USB-C.

Младшая модель TCL 403 обладает более скромными характеристиками. Устройство получило 6-дюймовый IPS-экран. Основная 8-мегапиксельная камера и фронтальная камера на 5 Мп. Встроенная память может быть расширена до 512 ГБ за счет слота для microSD-карт. Встроенная батарея всего на 3000 мАч, что по словам производителя должно хватить на 20 часов звонков.

TCL 40 SE предлагается в модификациях с 4/128 ГБ и 6/256 ГБ в тёмно-сером и перламутрово-сиреневом цветах по рекомендованной розничной цене 13 990 рублей и 15 990 рублей.

TCL 403 доступен с памятью объёмом 2/32 ГБ в чёрном и светло-лиловом цветах по рекомендованной розничной цене 5 990 рублей.