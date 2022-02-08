Apple анонсировала функцию Tap to Pay для использования iPhone в качестве терминала оплаты

Компания Apple анонсировала новую функцию под названием Tap to Pay. С её помощью можно превратить iPhone в терминал для приёма платежей через Apple Pay, банковскую карту и цифровых сервисов.

Для работы новой функции не требуется какого-либо дополнительного оборудования. Tap to Pay будет работать на iPhone XS и более новых смартфонах Apple. Сам запуск Tap to Pay запланирован в США в течение 2022 года.

Чтобы совершить платеж, достаточно поднести своё устройство или банковскую карту с NFC к iPhone продавца.

Первой платформой с поддержкой функции Tap to Pay станет Stripe. О доступности Tap to Pay в других регионах пока нет никакой информации.

Подписывайтесь на The GEEK в Telegram, в VK и обязательно в Instagram.