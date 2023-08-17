Take Two заблокировала мод для GTA 5 с разговорами NPC на основе нейросети

Take-Two, владеющая Rockstar Games, продолжает всячески ограничивать деятельности создателей модов. В этот раз под их руку попала модификация Sentient Streets, которая использует нейросети для взаимодействия с NPC. Мод действительно был гениальный и стал быстро набирать популярность.

Тем не менее компания Take-Two, приняла решение заблокировать страницу мода на платформе NexusMod, а также ограничить доступ к роликам, созданным его автором. Для Take-Two подобные ситуации не новость. Ранее они уже сталкивались со спорами в отношении VR-модификаций, а также приостанавливали фанатские проекты, направленные на улучшение Grand Theft Auto IV.

Создатель Sentient Streets поделился своим мнением о произошедшем, отметив, что он не получал никаких официальных обращений от представителей Take-Two Interactive. Он считает, что удаление роликов и блокировка мода были преднамеренными действиями. Стоит отметить, что автор обращает внимание на то, что его творческая модификация распространялась абсолютно бесплатно и была с открытым исходным кодом.

Заметно, что ранее компания Rockstar Games s активно стала приобретать команды, стоящие за разработкой неофициальных многопользовательских клиентов FiveM и RedM для GTA.