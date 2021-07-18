Take-Two требует запретить моды для GTA III, Vice City и San Andreas

Издательство Take-Two продолжает удивлять своими запретами на различные моды. В июне 2020 года Take-Two подала жалобу на создателей фанатского трейлера GTA: San Andreas, а в этот раз претензии были выдвинуты в сторону любительских модификаций.

На форуме зарубежного портала GTA Forums говорится, что под гнев издательства попали различные моды, особенно те, которые добавляют города из GTA III, GTA: Vice City или GTA: San Andreas. По мнению компании они нарушают авторские права разработчика.

Список запрещённых модов для GTA выглядит следующим образом:

Vice Cry для Vice City – улучшающий текстуры и модели на качественные;

GTAV San Andreas – превращающий GTA V в GTA: San Andreas, вышел в 2019 году;

Vice City Stories: PC Edition – пользовательский порт Vice City Stories для San Andreas, вышедший 13 лет назад;

Liberty City Stories: PC Edition – пользовательский порт Liberty City Stories для San Andreas, вышедший 13 лет назад;

GTA: Liberty City для Vice City – GTA III на движке GTA: Vice City. Вышедший 15 лет назад;

GTA: State Of Liberty (SOL) – объединяет карты всех GTA третьей эры. Вышел 13 лет назад;

GTA: Underground – мод для GTA: San Andreas, который объединяет вселенную третьих GTA и добавляет все функции из соответствующих игр.

Множество мододелов решили прекратить свою деятельность на фоне разбирательств с Take-Two. Почему именно сейчас издатель решил наложить запрет на модификации пока неизвестно. Многие фанаты считают, что это связано со скорым анонсом какого-либо ремейка GTA.