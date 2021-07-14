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Новости

TAG Heuer выпустит часы с Super Mario Bros. за 160 тысяч рублей

Компания Tag Heuer из Швейцарии представила лимитированную версию часов Tag Heuer Connected. Эта линейка выполнена в стиле Super Mario и стоит дороже обычной.

Базовый вариант оценивается в 1800 долларов, а Tag Heuer Connected Super Mario Limited Edition — 2150 долларов. Всего будет выпущено 2000 единиц таких часов.

  • Tag Heuer Connected Super Mario Limited Edition
  • Tag Heuer Connected Super Mario Limited Edition
  • Tag Heuer Connected Super Mario Limited Edition
  • Tag Heuer Connected Super Mario Limited Edition

Новинка получила 45-мм корпус и два сменных ремешка — чёрный и красный. Есть защита от воды, а ёмкость аккумулятора составляет 430 мА•ч. Главной «фишкой» стал интерактивный циферблат с Марио, который будет приветствовать пользователя по утрам и сообщать о различных достижениях.

Пока неясно, привезут ли такие часы в Россию.

Источник:
Gizmochina

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