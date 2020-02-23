Свежий апдейт Windows 10 сломал систему

Недавно Microsoft выпустила новое обновление под номером KB4540673, которое должно было исправить старые ошибки. По после того, как владельцы Windows 10 установили его, то начали появляться жалобы на различные неполадки.

Часть пользователей сообщили, что после перезагрузки появляется так называемый «экран смерти». Также жалобы есть на загрузку самого обновления, которая медленно прогружается или зависает на 1%. Некоторые пробовали запускать Windows в безопасном режиме, но и это не удавалось, так как новое дополнение блокирует и остальные функции.

«Этот мартовский апдейт автоматически поставился на все мои устройства и сломал их» Один из пользователей Reddit

Профильное издание Windows Latest рекомендует пользователям удалить обновление или вовсе не обновлять Windows.