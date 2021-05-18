Существующие наушники Apple «не тянут» максимальное качество музыки в Apple Music

Несмотря на то, что Apple представила в своём сервисе музыку без сжатия, для меломанов всё не так хорошо. Как оказалось, актуальные модели AirPods не смогут воспроизводить музыку из Apple Music без потери качества. Причём этого не могут обеспечить даже AirPods Max за 60 тысяч рублей.

Суть в том, что все протестированные наушники и источники поддерживают только кодек Bluetooth AAC и только при подключении к iPhone. При этом несжатая музыка закодирована с помощью ALAC (Apple Lossless Audio Codec).

Похоже, что для воспроизведения музыки в действительно высоком качестве, потребуется внешний ЦАП и проводные наушники. В противном случае — потери неизбежны.

Небольшим утешением может быть лишь то, что новую функцию Apple Music поддерживают‌ iPhone‌, iPad, Mac и Apple TV.

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