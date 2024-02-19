Марк Гурман назвал дату выхода новых Apple AirPods 4 и AirPods Max

В 2024 году Apple выпустит на рынок новые модели беспроводных наушников AirPods 4 и AirPods Max. Об этом рассказал авторитетный инсайдер и корреспондент Bloomberg Марк Гурман.

По его словам, Apple готовится к крупному обновлению своей линейки AirPods. Речь идет о двух версиях AirPods 4, одна из которых будет оснащена функцией шумоподавления, а также новых AirPods Max с USB-C портом.

Среди прочего, уточняется, что AirPods 4 получат обновленный дизайн и анатомическую форму для более удобного размещения в ухе. Продвинутая модель AirPods 4 будет оснащена активным шумоподавлением и специальным динамиком в кейсе, который поможет находить наушники через приложение «Локатор» на iPhone.

Что касается AirPods Max второго поколения, кроме добавления USB-C порта и новой цветовой палитры, существенных изменений не предвидится.

Ожидается, что обновленные AirPods Pro представят в 2025 году. Они получат новый чип H3 для улучшения качества звука.