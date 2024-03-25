Apple запатентовала датчики обнаружения патологий сердца для AirPods Max

Компания Apple запатентовала сразу две технологии для AirPods Max – сопроцессор и датчики обнаружения патологий сердца.

Согласно патентам (есть в распоряжении The GEEK), за распознавание проблем со здоровьем будут отвечать специальные процессор и микрофоны. Последние направляют в ухо сигнал для определения сердечной активности.

Алгоритм прогнозирования может обнаруживать патологию сердца на основе сравнения показателей сразу с двух микрофонов в каждом наушнике. Кроме того, он может включать в себя нейросеть, которая обучена обнаруживать патологию сердца.

Отклонения от эталонных показателей мониторинга и будут свидетельствовать о возможном наличии патологий сердца, среди которых брадикардия, тахикардия и другие нарушения.