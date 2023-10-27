Представлен бриллиантовый набор гаджетов Apple за $250 000

Шведская ювелирная мастерская Golden Concept внесла роскошь в мир гаджетов, представив коллекцию Billionaire’s Gadgets. Каждое устройство поражает платиновым корпусом и инкрустацией из множества бриллиантов.

Этот эксклюзивный набор включает в себя: iPhone 15 Pro Max, наушники AirPods Max, умные часы Apple Watch Ultra 2 и роскошные механические часы-скелетоны.

iPhone 15 Pro Max отличается платиновым корпусом весом в 213 граммов и украшен 2448 бриллиантами общим весом 36,72 карата. Ювелирам потребовалось 136 часов, чтобы создать этот шедевр.

AirPods Max украшены платиной и инкрустацией из бриллиантов весом 41,85 карата, на их создание ушло 160 часов.

Apple Watch Ultra 2 поражает 3066 бриллиантами общим весом 27,59 карата, процесс изготовления занял 173 часа.

В комплект также входят классические механические часы от Golden Concept, выполненные из платины и бриллиантов.

Все устройства упакованы в элегантный кейс из черного дуба. Golden Concept подчеркивает, что на изготовление каждого такого комплекта, поставляемого в уникальной коробке, затрачивается свыше 500 рабочих часов и используется 7586 бриллиантов.

Желающим приобрести этот набор придется выложить $250 000, что эквивалентно 23,4 млн рублей.