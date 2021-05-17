Apple представила музыку без сжатия в Apple Music

Недавние слухи относительно нового тарифа Hi-Fi с более высоким качеством звука в Apple Music – подтвердились. Сегодня Apple представила возможность слушать музыку в высоком качестве в формате Lossless Audio. Это значит, что кодек ALAC (Apple Lossless Audio Codec) начинается с 16 бит при 44,1 кГц и увеличивается до 24 бит при 48 кГц.

Для особо требовательных и искушенных слушателей появилась функция Hi-Resolution Lossless (до 24 бит при 192 кГц). Однако для её включения требуется аудио конвертер, подключаемый по USB.

Поддержка Lossless Audio будет активна по умолчанию во всей библиотеке Apple Music. Поэтому дополнительно оплачивать её не придётся. Для активации достаточно зайти в настройки приложения и найти раздел «Качество аудио».

Дополнительно в Apple Music появится пространственное аудио с поддержкой Dolby Atmos. Оно позволит слушать «живые» выступления, а слушателю будет казаться, что звук идёт со всех сторон.

Новые функции в Apple Music будут доступны с июня 2021 года.

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