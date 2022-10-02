Фанаты создали мрачного Super Mario на Unreal Engine 5

Последняя версия Unreal Engine 5 от Epic Game станет основой для некоторых из крупнейших проектов, которые будут выпущены в будущем.

В сентябре Funkyzeit Games поделились геймплейным видео, в котором была показана фанатская игра про Марио.

По сути, это более мрачная и страшная версия серии Super Mario, механизированная с помощью Unreal Engine 5 и его функций. В конечном итоге это заставляет задуматься о визуальных эффектах следующих игр от Nintendo.

Что вы думаете о таком Марио?

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