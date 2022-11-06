Фанаты создали концепт GTA San Andreas 2 на Unreal Engine 5

Фанаты и создатели концептуальных роликов TeaserPlay решили показать возможности Unreal Engine 5 на примере GTA San Andreas 2.

По сюжету, 55-летний CJ снова вернулся на Гроув-стрит. Улица, которая лишена жизни и больше ничего не значит. Разборки между бандами ушли в прошлое, а её постоянных жителей больше нет.

Естественно, никакой GTA San Andreas 2 нет, как и её разработки. Ролик демонстрирует мощь движка Unreal Engine 5 и как могла бы выглядеть игра, если бы за нёе взялись разработчики Rockstar Games. Кто знает, возможно в далёком будущем такой проект появится на свет, а пока известно только о разработке GTA 6.