LEGO выпустит необычный набор c Супер Марио

Очередное очень удачное и продуктивное сотрудничество в скором времени мы сможем наблюдать. Касается это двух компаний: Lego и Nintendo, которые вместе очень скоро представят лицензионный набор. Скорее всего, это будет комплект конструктора Lego Super Mario. Из названия понятно, кто станет главным героем. Здесь же в комплекте идет фигурка известнейшего в мире водопроводчика. Правда эта моделька немного больше стандартной из Lego, имеет несколько переключателей и дисплеев.

Встроенный дисплей

Их расположение говорит о том, какие части тела будут взаимодействовать с игроком. Так, дисплеи установлены на части груди немного выше синего комбинезона. Есть дисплеи, представляющие глаза и рот. В самом конструкторе можно создавать различные уровни, в том числе те, что находятся в оригинальной игре. Более того, в качестве дополнительных персонажей встречаются Гумбы, растения-Пираньи, а также блоки с вопросами.

Что касается работы интерактивного набора, то его подробности пока не раскрываются. Хотя самые внимательные смогли заметить на фигурке Супер-Марио Bluetooth-кнопку. Что касается блоков, то на некоторых из них можно видеть что-то похожее на RFID-метки. По заявлениям Такаси Тэдзуки – исполнительного директора и игрового продюсера, новый продукт создать вместе с Lego Group и объединяет два стиля игры. Первый стиль творческий, который позволяет строить миры, второй – игровой, который позволяет взаимодействовать с построенным миром за счет своеобразного геймплея.

Еще один представитель Lego Group заявляет, что данное творение появилось благодаря смешению новейших цифровых технологий, что делает игру социальной, интерактивной и объединяющей вокруг себя детей. Первые наборы должны быть выпущены в этом году, но немного позже. Что касается стоимости такого набора, то она неизвестна. Это хоть и уникальный продукт, но не первый, который создан по мотивам видеоигры. Напомним, что первопроходцем в этом плане стал Minecraft, выпущенный по мотивам шутера Overwatch от Blizzard.