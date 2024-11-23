Столкновение пяти галактик запечатлели астрономы

Астрономы зафиксировали одну из самых мощных ударных звуковых волн, которые когда-либо доходили до Земли из космоса. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Событие произошло в группе галактик Квинтет Стефана. Она расположена на расстоянии 290 млн. световых лет от нашей планеты. Ученые установили, что галактика NGC 7318b на скорости 3,2 млн. километров в час врезалась в четыре другие галактики этой группы.

В результате образовался невероятно мощный ударный фронт, который исследователи сравнили с «звуковым ударом реактивного истребителя». Отследить это удалось с помощью Усовершенствованного измерителя скорости (WEAVE) на телескопе Уильяма Гершеля.

Ученые обнаружили, что поведение ударной волны зависит от среды, через которую она проходит. Когда волна сталкивается с холодным космическим газом, она буквально разрушает его структуру, выбивая электроны из атомов. Процесс ионизации газа приводит к его свечению, что позволяет легко отслеживать путь волны и восстанавливать её траекторию.

Однако, когда ударный фронт встречает горячий газ, его поведение кардинально меняется. В этом случае волна теряет значительную часть своей энергии, а горячий газ сжимается и излучает слабые радиоволны.

Астрофизик из Университета Хартфордшира назвала это событие уникальной возможностью для науки. По ее словам, человечество получило уникальный шанс изучить сложные процессы, происходящие при столкновении галактик.