Стала известна стоимость всех смартфонов линейки Samsung Galaxy S23

Стали известны цены на всю линейку Samsung Galaxy S23. Представят смартфоны уже 1 февраля.

Всего будет три новинки: Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. Стоимость для устройств в начальной конфигурации следующая:

Samsung Galaxy S23 (8/128 Гб) — $799;

Samsung Galaxy S23+ (8/256 Гб) — $999;

Samsung Galaxy S23 Ultra (8/256 Гб) — $1199.

Ранее версия Ultra появилась на подробных пресс-изображениях, посмотреть их можно здесь.