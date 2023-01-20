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Стала известна стоимость всех смартфонов линейки Samsung Galaxy S23

Стали известны цены на всю линейку Samsung Galaxy S23. Представят смартфоны уже 1 февраля.

Всего будет три новинки: Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. Стоимость для устройств в начальной конфигурации следующая:

  • Samsung Galaxy S23 (8/128 Гб) — $799;
  • Samsung Galaxy S23+ (8/256 Гб) — $999;
  • Samsung Galaxy S23 Ultra (8/256 Гб) — $1199.

Ранее версия Ultra появилась на подробных пресс-изображениях, посмотреть их можно здесь.

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Источник:
91mobiles

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