Стала известна стоимость всех смартфонов линейки Samsung Galaxy S23

Стали известны цены на всю линейку Samsung Galaxy S23. Представят смартфоны уже 1 февраля.
Всего будет три новинки: Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. Стоимость для устройств в начальной конфигурации следующая:
- Samsung Galaxy S23 (8/128 Гб) — $799;
- Samsung Galaxy S23+ (8/256 Гб) — $999;
- Samsung Galaxy S23 Ultra (8/256 Гб) — $1199.
Ранее версия Ultra появилась на подробных пресс-изображениях, посмотреть их можно здесь.
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