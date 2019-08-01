Стоимость PlayStation 5 оказалась фейком

Многие пользователи обрадовались информации, касающейся ценника и даты выхода Sony PlayStation 5. Однако, как это выяснилось позже, оказалась совсем неправдивая информация. И ее опроверг один из самых лучших инсайдеров – Бен Гескин. В своем аккаунте в сети Твиттер он опубликовал подтверждение фейковой информации. Так кому верить: магазину Amazon или Бену Гескину?

Source of this “screenshot” is found, it’s @PlayEXP. Additionally, Amazon confirmed it’s fake 😕 https://t.co/Vokx3ntCoB — Ben Geskin (@BenGeskin) June 18, 2020

Мы помним, что на скриншоте в магазине Amazon стоял ценник в 400 долларов за версию без оптического привода и 500 долларов за версию с оптическим приводом. Более того, красовалась дата старта продаж – 20 ноября. К сожалению, вся эта информация оказалась неправдивой. Ее создателями были представители журнала Play Experience. А сделали они это ради розыгрыша.

Сам же Бен Гескин, используя свои каналы в Amazon официально подтвердил, что магазин не имеет никакого отношения к фото. А поэтому, и цена, и дата выхода консоли по-прежнему остаются неизвестными. А вот информация об аксессуарах к PlayStation 5 может оказаться подлинной. Речь идет о гарнитуре Sony Pulse 3D, пульте управления Media Remote, а также HD-камере и зарядке DualSense.

Эта информация была предоставлена другим инсайдером, хорошо зарекомендовавшим себя по прошлым утечкам. Именно этот человек один из первых показал, как будет выглядеть iPhone X. Отметим, что случилось это за несколько месяцев до официального представления устройства. Также он частенько публикует качественные рендеры будущих устройств, используя для этого чертежи и утечки.