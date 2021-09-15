Стоимость iPhone 13 в России во всех вариантах

На специальном мероприятии Apple, которое прошло 14 сентября, компания представила долгожданные смартфоны серии iPhone 13. Стоимость осталась на прежнем уровне, но для рынка США. В России цены ненамного, но выше. Поэтому публикуем ценники iPhone 13 во всех конфигурациях и особенности моделей.

iPhone 13 и iPhone 13 mini

Линейка iPhone 13 получила две вариации. Компактная модель iPhone 13 mini получила 5,4-дюймовый дисплей, а обычный iPhone 13 обладатель 6,1-дюймового дисплея. Оба смартфона оснащены двумя камерами, стеклянным покрытием, рамкой из алюминия, процессором A15 Bionic и дисплеем Super Retina XDR.

iPhone 13 mini

128 ГБ – 69 990 руб.

256 ГБ – 79 990 руб.

512 ГБ – 99 990 руб.

iPhone 13

128 ГБ – 79 990 руб.

256 ГБ – 89 990 руб.

512 ГБ – 109 990 руб.

Модели выпускаются в пяти цветах: розовый, синий, чёрный, белый и красный. В продаже с 24 сентября 2021 года.

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

Уже традиционно Pro-модели стали более продвинутыми смартфонами Apple и рассчитаны на пользователей, которые увлекаются фотографией или видео. В корпусе используется стекло с приятным матовым эффектом, а рамка выполнена из хирургической нержавеющей стали. iPhone 13 Pro получил дисплей на 6,1-дюйма, а Pro Max – 6.7-дюйма. Кроме того, модели используют дисплей Super Retina XDR с технологией ProMotion с частотой обновления до 120 Гц.

iPhone 13 Pro

128 ГБ – 99 990 руб.

256 ГБ – 109 990 руб.

512 ГБ – 129 990 руб.

1 ТБ – 149 990 руб.

iPhone 13 Pro Max

128 ГБ – 109 990 руб.

256 ГБ – 119 990 руб.

512 ГБ – 139 990 руб.

1 ТБ – 159 990 руб.

Модели выпускаются в пяти цветах: графитовый, серебристый, золотой и небесно-голубой. В продаже с 24 сентября 2021 года.