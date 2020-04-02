Samsung кратковременно подняла цены на смартфоны в России

Не так давно вышедшая линейка смартфонов Galaxy S20 уже появилась на отечественном рынке. Цены, конечно, высокие, но это же флагманы. Но видимо, представителям Samsung и этой цены оказалось недостаточной и они, не предупреждая заранее, подняли стоимость всех моделей этой линейки еще на 10 тысяч рублей. Пользователи были удивлены таким решением.

Так, модель Galaxy S20 с восемью гигабайтами «оперативки» и 128 гигабайтами встроенной памяти вместо 70 тыс. рублей, теперь оценена в 80 тыс. рублей. Galaxy S20+ (8 ГБ ОЗУ+128 ГБ ПЗУ) оценена в 90 тыс. рублей, а топ Galaxy S20 Ultra вместо ценника 100 тыс. рублей, теперь имеет бирку в 110 тыс. рублей.

Однако стоит отметить, что такие цены продержались недолго – всего сутки. Но аналитики рынка не могут обещать, что данная процедура опять не будет проделана южнокорейским брендом.

Почему произошло столь стремительное изменение стоимости смартфонов? На данный вопрос представители Samsung ответить не смогли, но все это связывают со скачком стоимости доллара. Так, всего за сутки он вырос с 62 рублей до 76. Видимо, боясь потерь и видя, каким спросом пользуются их устройства, представители южнокорейского бренда решили немного подкорректировать цену.