Samsung кратковременно подняла цены на смартфоны в России
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Новости

Samsung кратковременно подняла цены на смартфоны в России

Не так давно вышедшая линейка смартфонов Galaxy S20 уже появилась на отечественном рынке. Цены, конечно, высокие, но это же флагманы. Но видимо, представителям Samsung и этой цены оказалось недостаточной и они, не предупреждая заранее, подняли стоимость всех моделей этой линейки еще на 10 тысяч рублей. Пользователи были удивлены таким решением.

Так, модель Galaxy S20 с восемью гигабайтами «оперативки» и 128 гигабайтами встроенной памяти вместо 70 тыс. рублей, теперь оценена в 80 тыс. рублей. Galaxy S20+ (8 ГБ ОЗУ+128 ГБ ПЗУ) оценена в 90 тыс. рублей, а топ Galaxy S20 Ultra вместо ценника 100 тыс. рублей, теперь имеет бирку в 110 тыс. рублей.

  • Galaxy Samsung 2

Однако стоит отметить, что такие цены продержались недолго – всего сутки. Но аналитики рынка не могут обещать, что данная процедура опять не будет проделана южнокорейским брендом.

  • Galaxy Samsung 1

Почему произошло столь стремительное изменение стоимости смартфонов? На данный вопрос представители Samsung ответить не смогли, но все это связывают со скачком стоимости доллара. Так, всего за сутки он вырос с 62 рублей до 76. Видимо, боясь потерь и видя, каким спросом пользуются их устройства, представители южнокорейского бренда решили немного подкорректировать цену.

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