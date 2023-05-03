Стив Возняк критикует автопилот Tesla: «Искусственный интеллект пытается убить вас»

Основатель Apple Стив Возняк в интервью CNN раскритиковал автопилот Tesla, считая, что искусственный интеллект, управляющий автомобилем, часто ошибается и может попытаться убить владельца машины.

Возняк, который купил свою первую Tesla Model S в 2013 году, затем поменял ее на Chevrolet Bolt, а в 2016 году вернулся к Model S после того, как компания представила автопилот, сказал:

Я действительно верил в эти вещи [автопилот] и это даже близко не похоже на реальность. И если вы хотите узнать, как искусственный интеллект ошибается, получает кучу претензий и пытается убить вас при каждом удобном случае, купите Tesla.

Эти заявления вызвали большой резонанс в автомобильной индустрии, где Tesla является одним из лидеров в разработке технологии автопилота и автономных автомобилей.

Однако, как считает Возняк, Tesla и другие компании должны уделить большее внимание безопасности и точности работы искусственного интеллекта, управляющего автомобилями, чтобы предотвратить возможные аварии и сохранить жизни людей.