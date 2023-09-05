Раскрыта дата презентации Xiaomi 13T и 13Т Pro

Серия смартфонов Xiaomi 13T за последний месяц была полностью раскрыта, инсайдеры показали дизайн и рассказали нам о технических характеристиках, ценах и даже сделали распаковку девайса на видео. Единственное, что мы не знали до сегодняшнего дня, это дату презентации.

Сегодня сетевой информатор Абхишек Ядав (Abhishek Yadav) опубликовал постер с приглашением на презентацию Xiaomi, из которого стало известно, что мероприятие состоится в Берлине 26 сентября 2023 года. Отметим, ранее этот инсайдер неоднократно предоставлял достоверную информацию.