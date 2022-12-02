Стало известно название ОС для VR-шлема от Apple

Apple определилась с названием операционной системы для будущего VR/AR-шлема, который появится в 2023 году. Ранее она называлась realityOS, но теперь будет именоваться xrOS. Как заявил Марк Гурман из Bloomberg, XR означает расширенную реальность.

Любительский концепт

Предполагается, что шлем будет использовать технологии смешанной реальности, то есть будет совмещать реальный мир и виртуальные объекты. Также в шлеме будут дополнительные линзы и мощная аппаратная система.

По словам Гурмана, в проекте участвуют руководители, которые отвечают за приложения Pages, Keynote, Numbers, Заметки и Apple News. Сама разработка находится на этапе завершения.