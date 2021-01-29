Стало известно, когда покажут сгибаемый смартфон Samsung Galaxy Z Fold 3

В сети появились новые данные относительно будущего сгибаемого смартфона Galaxy Z Fold 3. В прошлом году компания Samsung представила смартфон Galaxy Z Fold второго поколения. Третью модель пока не анонсировали, но, по данным профильных источников, это произойдёт уже скоро.

Обещано, что новинка будет тоньше прошлогодней модели и обзаведётся улучшенным шарнирным механизмом. Также на 0,1 дюйма вырастет диагональ основного экрана и на 0,2 дюйма — вспомогательного.

Не исключено появление подэкранной камеры и защитного покрытия из ультратонкого стекла. Также новинке приписывают возможность работы со стилусом S Pen.

Предполагается, что смартфон покажут уже в мае.