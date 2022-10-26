Стали известны сроки обновления устройств Samsung до One UI 5

Несколько дней назад Samsung начала обновлять свои флагманские Galaxy S22 на базе Android 13 до One UI 5. Сейчас появился список, в котором расписаны «волны» распространения прошивки.
One UI 5 получат многие смартфоны серии Galaxy, Galaxy S и Galaxy Z, а также планшеты Galaxy.
Список, в первую очередь, ориентирован на корейский рынок. Сроки для глобальных устройств могут сдвигаться.
Какие изменения ждать с обновлением до One UI 5, можно почитать тут.
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