Стали известны полные характеристики Moto Edge X40

Характеристики грядущего Moto Edge X40 раскрыли благодаря китайскому регулятору TENAA. Смартфон уже появлялся там несколько дней назад, но данных было указано немного.

Теперь известно, что Edge X40 получит слегка изогнутый 6,67-дюймовый OLED дисплей с частотой обновления 144 Гц. Процессором выступит Snapdragon 8 Gen 2, емкость аккумулятора 5000 мАч + поддержка 68-ваттной зарядки. Вариации оперативной памяти — от 8 до 18 Гб, встроенной от 128 до 512 Гб.

Основная камера будет тройная: 50-мегапиксельный главный датчики, 50-мегапиксельная сверхширокоугольный и 12-мегапиксельный телеобъектив.

Ожидается, что Moto Edge X40 будет поставляться с Android 13 из коробки. Дата выхода смартфона не сообщается, но, возможно, его стоит ждать в скором времени.