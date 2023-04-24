Появились официальные тизеры Motorola Edge 40 до анонса

Популярный инсайдер Эван Бласс опубликовал официальные изображения грядущего Motorola Edge 40.

Одним из специальных оттенков, будет цвет 2023 года — «Viva Magenta». Также будут зеленый, синий и черный корпуса.

Ожидается, что Motorola Edge 40 получит 6,55-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+. Процессором послужит MediaTek Dimensity 8020, емкость аккумулятора 4400 мАч + поддержка 68-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядок. Его стоимость будет стартовать с €599. Также будет Pro-версия с Snapdragon 8 Gen 2, ее ценник предполагается на уровне €899.

Точная дата анонса новинки от Motorola неизвестна, смартфоны должны представить до конца весны.