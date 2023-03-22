Доступный Moto G Stylus (2023) со стилусом показали на рекламных тизерах

Motorola Moto G Stylus (2023) показали на рекламных тизерах. Доступный смартфон со стилусом показан в двух расцветках: синей и розовой.

Ожидается, что Moto G Stylus (2023) получит 6,5-дюймовый HD+ дисплей с частотой обновления 90 Гц. Процессором послужит MediaTek Helio G88, емкость аккумулятора 5000 мАч, про быструю зарядку не сообщается. Флеш-память — скромные 64 Гб.

Основная камера 50-мегапиксельная.

Прошлая версия имела такой же процессор, аккумулятор и камеру. Однако экран был 6,8-дюймовый. Новинка станет более компактной и с улучшенным разрешением экрана. В остальном пока что отличий мало.

В 2022 году Moto G Stylus (2022) с 4G была анонсирована в феврале, а в апреле появилось версия 5G. Скорее всего, официального выхода G Stylus (2023) не придется ждать долго. Ожидается, что, как и в прошлые разы, Moto G Stylus 2023 останется эксклюзивом для рынка США.