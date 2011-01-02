Стали известны особенности Windows 10 в 2021 году

Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 для участников раннего доступа. Речь идёт о версии Windows 10 21H1 Insider Preview Build 20241. И, как оказалось, в ней есть кое-что новое.

В этой сборке появились заставки для UWP-приложений, которые будут подстраивать под светлый или тёмный интерфейс операционной системы.

Пока что список приложений ограничен, но в будущем их станет больше. Такая кастомизация, как ожидается, поможет системе быть визуально удобнее.

Другим нововведением стала система, оценивающая состояние SSD-и HDD-накопителей в приложении «Оптимизация дисков». Она будет сигнализировать в случае проблем с ними, и рекомендовать сделать резервную копию.

Кроме того, в «Пуске» появилась иконка Meet Now. Это ярлык для запуска видеозвонка без загрузки дополнительного программного обеспечения. Система работает через Skype или браузер (скорее всего, через веб-версию мессенджера).