Стали известны европейские цены Samsung Galaxy S20

Совсем скоро Samsung представит долгожданные флагманы линейки Samsung Galaxy S20. Чем ближе к анонсу, тем больше информации попадает в интернет. Сейчас стала известна официальная цена смартфона для европейского рынка.

Стоит отметить, что ценник довольно высокий. Поэтому становится всё больше интересней, чем компания удивит пользователей.

Цены следующие:

Galaxy S20 на 8 ГБ ОЗУ — от 900 евро;

Galaxy S20 5G на 12 ГБ ОЗУ — от 1000 евро;

Galaxy S20+ на 8 ГБ ОЗУ — от 1010 евро;

Galaxy S20+ 5G на 12 ГБ ОЗУ — от 1100 евро;

Galaxy S20 Ultra 5G на 12 ГБ ОЗУ — от 1350 евро;

Galaxy S20 Ultra 5G на 16 ГБ ОЗУ — от 1550 евро.

Слухов о более бюджетной версии Galaxy S20e до сих пор нет. Поэтому доступный смартфон из флагманской линейки может появиться только спустя какое-то время после анонса флагманов.