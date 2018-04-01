Стали известны европейские цены Samsung Galaxy S20
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Новости

Стали известны европейские цены Samsung Galaxy S20

Совсем скоро Samsung представит долгожданные флагманы линейки Samsung Galaxy S20. Чем ближе к анонсу, тем больше информации попадает в интернет. Сейчас стала известна официальная цена смартфона для европейского рынка.

Стоит отметить, что ценник довольно высокий. Поэтому становится всё больше интересней, чем компания удивит пользователей.

Цены следующие:

  • Galaxy S20 на 8 ГБ ОЗУ — от 900 евро;
  • Galaxy S20 5G на 12 ГБ ОЗУ — от 1000 евро;
  • Galaxy S20+ на 8 ГБ ОЗУ — от 1010 евро;
  • Galaxy S20+ 5G на 12 ГБ ОЗУ — от 1100 евро;
  • Galaxy S20 Ultra 5G на 12 ГБ ОЗУ — от 1350 евро;
  • Galaxy S20 Ultra 5G на 16 ГБ ОЗУ — от 1550 евро.
Samsung Galaxy S20 01

Слухов о более бюджетной версии Galaxy S20e до сих пор нет. Поэтому доступный смартфон из флагманской линейки может появиться только спустя какое-то время после анонса флагманов.

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